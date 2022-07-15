Москва, 15 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Казахстану разрешили строить обходные трубопроводы в обмен на организацию параллельного импорта. Об этом 15 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ-22

«С одной стороны, Токаев наверняка пугал Россию трубопроводами и транспортными коридорами в обход неё. С другой — Казахстан наверняка пообещал участвовать в параллельном импорте», — заявил эксперт.

Скорее всего, к подобному компромиссу и пришли, считает политолог: Казахстан сможет больше пускать в обход России в обмен на широкое участие в параллельном импорте.

Напомним, что ранее состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.