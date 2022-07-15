Москва, 15 июля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы государственной корпорации «Роскосмос» не связана с какими-либо претензиями к его работе. Такое заявление сделал сегодня, 15 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рогозин

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста главы государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозина, на его место был назначен Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера.

На вопрос о том, не была ли связана отставка Рогозина с претензиями к его работе, Песков ответил отрицательно.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также подчеркнул, что Рогозин обязательно будет трудоустроен, выйдет на новую работу, но не уточнил какую.