Москва, , 16:46 — REGNUM Доля юаня в международных расчетах увеличивается с каждым годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Объективная необходимость перехода к многополярности мировой валютной системы возникла еще в конце 1960-х годов, когда доллар официально утратил позиции единственной ключевой валюты, — сказала Воронкова. — Возникновение новых точек роста в мировой экономике, главным образом в странах с развивающимися экономиками, привело к развитию экономической регионализации и потребности усиления международной позиции национальных валют этих государств. Эти тренды будут характерными и в перспективе».

По ее словам, в международных расчетах и мировых резервах с каждым годом увеличивается доля китайского юаня, уже сегодня включенного МВФ в число мировых валют.

«Неплохие прогнозы и по индийской рупии», — уточнила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Лариса Александрова заявила, что позиции доллара в мировой экономике заметно ухудшаются.

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