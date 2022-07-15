Брюссель, 15 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Еврокомиссия предложила продлить ещё на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, действующие с 2014 года. Об этом говорится в распространённом 15 июля заявлении ЕК.

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Срок действия этих санкций должен истечь в конце июля. Согласно предложению Еврокомиссии, ограничительные меры должны быть продлены до конца января 2023 года.

Санкции Евросоюза против России затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы. Ряду российских компаний и финансовых организаций ограничен доступ к рынкам капитала Евросоюза, запрещён импорт и экспорт из России оружия и товаров двойного назначения, ограничен доступ к ряду технологий и услуг, связанных с добычей и разведкой нефти.