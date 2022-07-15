Москва, , 16:43 — REGNUM Укрепление рубля может быть нивелировано за счет снижения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Большинство аналитиков прогнозирует снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, однако нельзя исключать, что снижение может быть еще большим — ситуация, которая складывается на рынке, этому способствует, — сказал Твердохлеб. — Мы видим, что сегодня Центральный банк нацелен на стабилизацию курса рубля на том уровне, который комфортен для экономики (в пределах от 60 до 70 рублей за доллар США)».

По его словам, тенденция к укреплению рубля будет в определенной степени нивелирована за счет снижения ключевой ставки.

«Нет опасений, что снижение ключевой ставки может привести к всплеску инфляции, потому что влияние контринфляционных факторов достаточно сильное», — также добавил Твердохлеб.

Напомним, что ранее появились прогнозы, согласно которым Банк России понизит ключевую ставку до 9%.