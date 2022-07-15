Москва, 15 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Укрепление рубля может быть нивелировано за счет снижения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Большинство аналитиков прогнозирует снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, однако нельзя исключать, что снижение может быть еще большим — ситуация, которая складывается на рынке, этому способствует, — сказал Твердохлеб. — Мы видим, что сегодня Центральный банк нацелен на стабилизацию курса рубля на том уровне, который комфортен для экономики (в пределах от 60 до 70 рублей за доллар США)».

По его словам, тенденция к укреплению рубля будет в определенной степени нивелирована за счет снижения ключевой ставки.

«Нет опасений, что снижение ключевой ставки может привести к всплеску инфляции, потому что влияние контринфляционных факторов достаточно сильное», — также добавил Твердохлеб.

Напомним, что ранее появились прогнозы, согласно которым Банк России понизит ключевую ставку до 9%.