Джакарта, 15 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Делегация Всемирного банка заявила, что Индонезия является страной, которая способна поддерживать экономическую стабильность при темпах роста около 5%, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Президент Индонезии Джоко Видодо принял делегацию Всемирного банка в Джакарте.

Среди стран, оказавшихся в сложной ситуации, Всемирный банк дал положительную оценку текущему экономическому развитию Индонезии. Всемирный банк поздравил Индонезию с председательством в G20.

Кроме того, Всемирный банк также посоветовал Индонезии стимулировать экономический рост за счет других источников, таких как экспорт. Что касается экспорта, то Всемирный банк считает необходимым проведение структурных реформ, которые могут снизить тарифные барьеры.

Всемирный банк также обязался поддержать финансирование в области энергетики, «голубой экономики», продовольственной безопасности, сектора мангровых лесов и изменения климата в размере около $1,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан попросил министров стран G20 пересмотреть политику запрета на торговлю в отношении других стран, поскольку это влияет на рост цен на сельскохозяйственные товары.