Салехард, 15 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Компания ООО «ИФР Харп» (консорциум АО «Газпромбанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП») получила предложение стать инвестором проекта по созданию туристического комплекса на Полярном Урале. Проект является частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Согласно условиям конкурса, на первом этапе было бы необходимо строительство не менее 12 километров горнолыжных трасс различной сложности на горном массиве Рай-Из. Помимо этого, первый этап включает себя строительство объектов размещения на 300 мест, в том числе объекты общепита и досуга.

«В результате конкурса удалось значительно улучшить условия. Так, инвестиционный платеж из бюджета сокращен до 5,7 миллиарда рублей. Инвестор взял обязательства создать на семь километров больше горнолыжных трасс — всего 19 километров, и построить на 20 номеров больше в четырехзвездочном отеле — всего 170 номеров. Объем привлекаемых частных инвестиций составит не менее 13 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Планируется, что строительство туристического комплекса создаст на Ямале несколько тысяч рабочих мест как на самом комплексе, так и в смежных отраслях. Концессионное соглашение планируется заключить до октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Якутии, в Верхоянском районе планируют создать туристический кластер «Верхоянье — Сердце Арктики».

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