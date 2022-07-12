Якутск, , 15:27 — REGNUM На севере Якутии, в Верхоянском районе планируют создать туристический кластер «Верхоянье — Сердце Арктики». Об этом сообщил ТАСС Виталий Топчан, один из представителей Агентства развития туризма и территориального маркетинга республики.

Арктический туризм

Верхоянский район Якутии находится за Северным полярным кругом, в горной местности, большую часть которой занимает Верхоянская горная система. Он обладает рядом уникальных природных сооружений, что позволяет сделать арктический туризм разнообразным.

Отмечается, что разработка проекта туристического кластера началась в 2021 году. Документ предусматривает инвестиционные проекты базовой и коммерческой инфраструктуры. Инфраструктуру проекта планируют развивать в течение 2022−2023 годов.

«В 2022 году планируется определить организационно-правовую форму управляющей компании, в ведении которой будет находиться ТРК. Она будет создана на базе центра развития туризма Верхоянского района. Запланировано, что в 2023 году управляющая компания должна начать функционировать. Также в ноябре этого года пройдет форум предпринимателей, в рамках которого будет создан календарный план развития ТРК, будет осуществлен поиск дополнительных инвесторов, арендаторов», — отметил Топчан.

Ранее власти Якутии подписали подписали стратегию социально-экономического развития арктического региона республики до 2035 года.

Как сообщало ИА REGNUM, туризм в Якутии восстанавливается до показателей, которые были до пандемии COVID-19. За первые три месяца 2022 года в регион приехали порядка 40 тыс. человек — на 12 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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