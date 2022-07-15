Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в ряде отраслей промышленности
Москва, 15 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Денис Мантуров
«Контрсанкции, мы с вами на эту тему уже говорили, мы сейчас подготовим перечень отраслей, готовы в этом направлении работать», — заявил Мантуров в Госдуме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что запчасти для марок автомобилей, которые ушли из России, всё равно поставляются в страну благодаря параллельному импорту.
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