Брюссель, 15 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Европейская комиссия начала разбирательство в отношении Венгрии из-за установления различных цен на топливо, говорится в сообщении ЕК.

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«Сегодня комиссия решила открыть процедуру нарушения против Венгрии за введение мер, противоречащих положениям внутреннего рынка (ЕС). Венгрия вводит разные цены на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками и автомобилей с венгерскими номерами», — говорится в документе.

Отмечается, что транспортные средства с венгерскими номерами имеют право на более низкие цены на топливо — на 60–70%, тогда как автомобили с иностранными номерами не могут воспользоваться этими сниженными ценами.