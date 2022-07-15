Венеция, Италия, 15 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Американская актриса Джулианна Мур станет председателем жюри Венецианского кинофестиваля, который пройдет в сентябре 2022 года. Об этом организаторы сообщили в пятницу 15 июля, как передает агентство France Presse.

Церемония вручения премии «Оскар» 2015 год Джулианна Мур

Мур, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Всё еще Элис» 2014 года, возглавит жюри из шести человек.

В этом году в жюри будут преобладать режиссеры: аргентинец Мариано Кон, итальянец Леонардо ди Костанцо, испанец Родриго Сорогойен и француженка Одри Диван.

В прошлом году Диван получила венецианского «Золотого льва» за фильм «Событие».

В жюри также войдут иранская актриса Лейла Хатами и британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Венецианский кинофестиваль — старейший в мире и один из самых престижных наряду с Каннским и Берлинским фестивалями. Он будет проходить с 31 августа по 10 сентября.