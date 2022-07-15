Пекин, 15 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. О многочисленных погибших в результате военных операций армии США во Вьетнаме, Югославии, Афганистане и Ираке напомнил 15 июля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на своей странице в одной соцсетей.

страница официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети «Подарок» Евразии от США

«Подарок Евразии от США», — написал в своём сообщении китайский дипломат.

Также он прикрепил к сообщению картинку, на которой указано число жертв американской агрессии в названных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что заявление американского президента Джо Байдена о якобы «лидерстве» США в Ближневосточном регионе критически восприняло министерство иностранных дел Китая.