Ереван, 15 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прибыл в Ереван, хотя американское посольство об этом не объявляло, передает 15 июля «Sputnik Армения».

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

«Как сообщают источники «Sputnik Армения», Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне», — пишет агентство.

Посольство Соединенных Штатов никакой информации по поводу визита Бернса не распространяло.