Искитим, Новосибирская область, , 14:16 — REGNUM В Новосибирской области директор спорткомплекса предстанет перед судом по обвинению в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в следственном управлении СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, 2 июня 2022 года 14-летний подросток с друзьями отправился на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района. На стадионе дети играли в футбол. После этого 14-летний мальчик начал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакреплённых воротах.

В СКР пояснили, что надлежащий контроль со стороны директора спорткомплекса отсутствовал. Он «самоустранился от контроля за территорией спортивного учреждения». Футбольные ворота — массивная металлическая конструкция — не были закреплены.

В какой-то момент ворота перевернулись и упали на школьника. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года следствие в Красноярске возбудило уголовное дело по факту получения 13-летним ребёнком травм в результате падения ворот.

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