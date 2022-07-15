Париж, 15 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министр транспорта Франции Клеман Бон хочет объединить крупных операторов в рамках энергетического плана, которого добивается президент Эммануэль Макрон, сообщает Le Parisien.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

Эммануэль Макрон в своем телеинтервью заявил, что хочет объединить государство и крупные компании вокруг плана, который должен помочь справиться с ростом цен на энергоносители.

«Я собираюсь попросить основных операторов, я думаю о железнодорожном, воздушном секторе, какие дополнительные меры могут быть приняты на станциях или в офисах, чтобы уменьшить потребление электроэнергии», — заявил Клеман Бон.

Как сообщало ИА REGNUM, министр территориальных общин Франции заявила, что сожалеет о своих замечаниях по поводу однополых браков.

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