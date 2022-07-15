Москва, 15 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавирусной инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не могу сказать, не знаю», — сказал пресс-секретарь в ходе общения с прессой.

Однако добавил, что полученная главой государства вакцина против ковида «пока действует». Песков отметил, что сотрудники Кремля, работающие в окружении президента, заботятся о своём здоровье, в том числе в вопросах ревакцинации.