Песков не знает, проходил ли Путин ревакцинацию от COVID-19
Москва, 15 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавирусной инфекции.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Не могу сказать, не знаю», — сказал пресс-секретарь в ходе общения с прессой.
Однако добавил, что полученная главой государства вакцина против ковида «пока действует». Песков отметил, что сотрудники Кремля, работающие в окружении президента, заботятся о своём здоровье, в том числе в вопросах ревакцинации.