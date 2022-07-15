Сан-Хосе, , 13:31 — REGNUM Власти муниципалитета Картаго и представители католической церкви ожидают, что около трех миллионов человек примут участие в паломничестве к Ла Негрите — покровительнице Коста-Рики. Об этом пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Большое количество паломников в базилику Богоматери Ангелов в Картаго, более известной как Ла Негрита, объясняется тем, что паломничество было приостановлено в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса, и поэтому существует много людей, желающих показать свою преданность святой покровительнице в ее святилищу.

Обычно число паломников лишь немного превышает два миллиона человек.

На пресс-конференции настоятель святилища, пресвитер Мигель Адриан Ривера, подтвердил, что для католической общины церкви в Коста-Рике это всегда вызов, и это радость — отдать дань уважения Ла Негрите.

В соответствии с оперативным планом, скамейки будут убраны из базилики, что позволит направлять паломников по установленным дорожкам, и таким образом они смогут входить и выходить без спешки.