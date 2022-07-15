Москва, 15 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером может быть подписан президентом России Владимиром Путиным уже 15 июля. Об этом 15 июля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Очень быстро. … Может быть, и сегодня», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как быстро глава Российского государства намерен подписать указ о назначении Мантурова в случае, если это будет одобрено Госдумой.

Также представитель Кремля пообещал, что Администрация президента РФ сразу же сообщит об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что автопром — это самая «уязвлённая» отрасль в российской экономике.