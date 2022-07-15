Подгорица, 15 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Европейский союз собирается мобилизовать экстренную финансовую поддержку своим партнёрам на Западных Балканах, и в том числе Черногорию, на общую сумму в размере €5 млн. Об этом 15 июля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который находится в Черногории с визитом.

European Parliament Жозеп Боррель

Как отметил Боррель, слова которого приводит РИА Новости, Черногория является одним из самых надёжных партнеров ЕС, так как она на протяжении десяти лет полностью поддерживала внешнюю политику и политику безопасности сообщества.

«Это очень четкий и сильный сигнал о будущем Черногории в ЕС. Вы находитесь на нашей стороне, защищая международное право и базирующийся на правилах международный порядок. Это все имеет цену, но мы стоим на вашей стороне. Поэтому мы мобилизуем 5 миллионов евро в качестве экстренной поддержки партнеров на Западных Балканах», — сказал глава дипломатии ЕС.

Кроме того, он уточнил, что также сообщество собирается помочь Черногории укрепить военный и оборонный потенциал, для чего начинает проект создания в Западных Балканах Европейской дипломатической академии для воспитания «дипломатического персонала европейского уровня».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) выделит Болгарии $1,3 млрд на поддержку экономики страны.