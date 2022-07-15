Москва, 15 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Автопром — самая «уязвлённая» отрасль в российской экономике. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

«Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%. И одним из способов, чтобы быстрее восстановить и производство, и сам рынок, электродвижение является наиболее оптимальным, потому что не требуется ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты. Это оптимизирует сроки запуска новых производств», — заявил Мантуров.