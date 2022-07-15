Лондон, 15 июля 2022, 13:19 — REGNUM Шотландский исполнитель Calvin Harris (Адам Ричард Вайлс) выпустил новую композицию под названием Stay With Me. Премьера работы состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 15 июля.
В записи работы приняли участие Halsey, Фаррелл Уильямс и Джастин Тимберлейк. Ожидается, что песня Stay With Me войдёт в будущий альбом Calvin Harris под названием Funk Wav Bounces Vol. 2.
Напомним, премьера пластинки Funk Wav Bounces Vol. 2 намечена на 5 августа 2022 года. В качестве гостей релиза заявлены Busta Rhymes, Фаррелл Уильямс, Lil Durk, Offset, Чарли Пут, Джастин Тимберлейк и другие.
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