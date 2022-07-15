Лондон, 15 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Шотландский исполнитель Calvin Harris (Адам Ричард Вайлс) выпустил новую композицию под названием Stay With Me. Премьера работы состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 15 июля.

Цитата из микроблога Calvin Harris Calvin Harris, Halsey, Фаррелл Уильямс и Джастин Тимберлейк

В записи работы приняли участие Halsey, Фаррелл Уильямс и Джастин Тимберлейк. Ожидается, что песня Stay With Me войдёт в будущий альбом Calvin Harris под названием Funk Wav Bounces Vol. 2.

Напомним, премьера пластинки Funk Wav Bounces Vol. 2 намечена на 5 августа 2022 года. В качестве гостей релиза заявлены Busta Rhymes, Фаррелл Уильямс, Lil Durk, Offset, Чарли Пут, Джастин Тимберлейк и другие.