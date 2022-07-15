Джакарта, , 12:32 — REGNUM Индонезия хочет, чтобы специальный посланник Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме встретился со свергнутым лидером Аунг Сан Су Чжи, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С заявлением выступил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах. Представитель МИД подчеркнул, что предоставление доступа посланнику АСЕАН для встреч со всеми сторонами, связанными с кризисом, вызванным военным переворотом в Мьянме, было предусмотрено документом по установлению мира в стране.

«Мы надеемся, что будет проявлена гибкость, чтобы специальный посланник мог встретиться со всеми соответствующими сторонами, включая Аунг Сан Су Чжи», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министры финансов и управляющие центральными банками начали третью встречу в рамках G20 на Бали.

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