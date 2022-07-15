Стокгольм, 15 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Профсоюз железнодорожный работников Швеции утверждает, что многие уходят из отрасли. Однако Федерация ж/д работодателей не разделяет картину. Об этом 15 июля сообщил телеканал SVT.

Швеция

«Не вижу признаков бегства персонала из отрасли», — заявил журналистам директор объединения работодателей Пьер Сандберг из отраслевой организации Tågföretagarna.

По его словам, после пандемии наблюдаются некоторые проблемы с наймом в железнодорожной отрасли, что отчасти может создать краткосрочную нехватку рабочей силы в некоторых местах.

«В последнее время у нас было несколько крупных перестановок в бизнесе, когда одна компания выигрывала у другой тендеры по администрированию ж/д сообщения», — объяснил Сандберг, добавив, что таких случаях не все сотрудники одной компании переходят в другую, что может привести к временному дисбалансу в кадровом обеспечении.