Стокгольм, 15 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Профсоюз железнодорожный работников Швеции утверждает, что многие уходят из отрасли. Однако Федерация ж/д работодателей не разделяет картину. Об этом 15 июля сообщил телеканал SVT.

Швеция

«Не вижу признаков бегства персонала из отрасли», заявил журналистам директор объединения работодателей Пьер Сандберг из отраслевой организации Tågföretagarna.

По его словам, после пандемии наблюдаются некоторые проблемы с наймом в железнодорожной отрасли, что отчасти может создать краткосрочную нехватку рабочей силы в некоторых местах.

«В последнее время у нас было несколько крупных перестановок в бизнесе, когда одна компания выигрывала у другой тендеры по администрированию ж/д сообщения», объяснил Сандберг, добавив, что таких случаях не все сотрудники одной компании переходят в другую, что может привести к временному дисбалансу в кадровом обеспечении.