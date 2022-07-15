Вашингтон, 15 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Для противостояния действиям России и Китая в Арктике США должны наращивать свой ледокольный флот. Об этом сообщает информационное агентство DefenseNews.

USCGC Polar Star

Адмирал береговой охраны США Линда Ли Фэйган во время слушаний в комиссии по безопасности на транспорте и на море подчеркнула необходимость наращивания ледокольного флота, способного создать конкуренцию России и Китаю в арктическом регионе. Она также отметила необходимость в создании ледокольных катеров Polar Security.

«Мы Арктическая нация. У нас должны быть возможности и мощности для военного присутствия в Арктике, в водах у берегов Аляски. Это является абсолютно приоритетной задачей», — заявила Фэйган.

Производство катеров началось в 2022 году. Ожидается, что судостроительная компания VT Halter Maritime произведёт первое судно к 2025 году. Для производства катера береговая охрана запросила 167,2 млн долларов, а также 30,1 млн долларов на эксплуатацию действующих ледоколов.

Береговая охрана получит три тяжелых ледокола, после которых начнётся производство трёх средних кораблей.

«Постоянно изменяющаяся геополитическая обстановка и новые вызовы, связанные с изменением климата, означают, что Береговая охрана никогда не была так важна для национальной безопасности Америки, как сегодня», — добавила адмирал береговой охраны.

Отметим, что в ледокольный флот США на данный момент входят тяжелый ледокол Polar Star и средний Healy.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее десятилетие американские военные удвоили свой военный потенциал на Крайнем Севере, модернизировав противовоздушную и противоракетную оборону, а также обновив базовую структуру своих сухопутных сил, вложив миллиарды долларов

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