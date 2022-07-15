Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля сообщили в федеральном оперштабе. Прирост заражений за сутки составил 32 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на подъём эпидемического показателя, Северная столица вновь сохранила третью позицию среди регионов России. Петербург уступил Московской области на 88 случаев, а Москве — на 531.

От ковида, как основной причины смерти, за сутки в Петербурге скончались пять пациентов. Это столько же, сколько и за предыдущие сутки.

При этом число излечившихся от вируса за сутки пополнили 163 человека, что на 60 пациентов меньше, чем сутками ранее.

Отметим, что с начала пандемии в Петербурге обнаружили 1 540 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами ковида стали 34 228 больных, а переболели им 1 503 144 человека.

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