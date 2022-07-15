Прага, 15 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Европейский союз включит в свой следующий пакет санкций против Москвы экспорт российского золота. Об этом заявил еврокомиссар Марош Шефчович во время встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

По словам еврокомиссара, ЕС будет стремиться «закрыть лазейки» для тех, кто обходит предыдущие пакеты санкций, введенных против России.

Напомним, Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций, включая эмбарго на большую часть российской нефти до конца года.