Москва, 15 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать единого государственного оператора персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

geralt Персональные данные

«Я вижу один выход — должен быть создан единый государственный оператор персональных данных. Все равно вся информация есть на «Госуслугах» — пусть все прочие на определенных условиях подключаются к этой базе. Только так ситуацию можно поставить под контроль», — считает Миронов.

У парламентария вызывает недоумение намерение Минцифры смягчить наказания за утечку персональных данных. Ведомство согласилось не вводить штрафы для бизнеса за первый выявленный факт утечки, обсуждается уменьшение размера штрафа ниже 1% от оборота.