Миронов предложил создать единого госоператора персональных данных
Москва, 15 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать единого государственного оператора персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
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Персональные данные
«Я вижу один выход — должен быть создан единый государственный оператор персональных данных. Все равно вся информация есть на «Госуслугах» — пусть все прочие на определенных условиях подключаются к этой базе. Только так ситуацию можно поставить под контроль», — считает Миронов.
У парламентария вызывает недоумение намерение Минцифры смягчить наказания за утечку персональных данных. Ведомство согласилось не вводить штрафы для бизнеса за первый выявленный факт утечки, обсуждается уменьшение размера штрафа ниже 1% от оборота.