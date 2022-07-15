Москва, 15 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. ВВП России может начать расти уже в 2023 году, если власти повысят доступность кредита для реального сектора экономики и улучшат логистическую доступность регионов РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Системные свойства российской экономики, с одной стороны, позволяют снизить пиковые шоки от санкций, но, с другой стороны, могут замедлить процесс выхода из полосы спада национальной экономики», — сказал Максимов.

По его мнению, для того чтобы предотвратить спад и обеспечить высокие темпы роста экономики, РФ нужны мобилизационные мероприятия, среди которых наиболее результативными выглядят повышение доступности капитала для реального сектора экономики, углубление переработки и рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличение госрасходов на инфраструктурные проекты, улучшение логистической доступности регионов России и обеспечение критически важного импорта.

Как полагает Максимов, системная реализация таких мер позволит добиться роста ВВП уже в 2023 году. В противном случае экономический спад может продлиться вплоть до 2024–2025 годов.

«Риски, касающиеся более продолжительного спада, также нельзя полностью исключить, — сказал Максимов. — Более того, опасно недооценивать потенциальный ущерб от внешних санкций и некоторых действий ответственных структур внутри России».

Как полагает экономист, целесообразно направить средства в реальный сектор и на потребительский рынок через импорт товаров и услуг.

«Оценочно это может добавить к росту ВВП не менее 1,5-2%», — подытожил Максимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно некоторым прогнозам, восстановление российской экономики займет полтора года.