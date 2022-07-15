Симферополь, 15 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Республике Крым трудоустроены 734 человека, приехавших из ДНР, ЛНР и с Украины, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 15 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Как сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская, во всех городах и районах Крыма развернуты консультационные пункты по вопросам трудоустройства с возможностью доступа к Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». По состоянию на 13 июля, трудоустроены 734 человека.

Отметим, что на начало июля госграницу России на севере Крыма пересекли около 540 тысяч человек и более 177 тысяч единиц транспорта.