Москва, 15 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В связи с очередной утечкой персональных данных комитет Госдумы по информполитике рассчитывает на то, что правительство оперативно внесен в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности за нарушения хранения данных граждан.

geralt Персональные данные

«Рассчитываем, что ранее анонсированные Минцифрой инициативы по усилению ответственности за утечки (в том числе введение уголовной ответственности), а также за использование заведомо скомпрометированных баз, появятся уже в осеннюю сессию Госдумы». — отметил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

При этом, по его словам, позиция была и останется неизменной — недопустимы халатность и желание наживы на пользовательских данных.

«Это должно преследоваться по всей строгости закона. Вот только закон сегодня — увы, недостаточно строг», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты объявили о новой утечке данных у оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК, которая могла коснуться 25 млн пользователей и 30 тыс. контрагентов.