В Госдуме надеются осенью обсудить ужесточение наказания за утечки данных
Москва, 15 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В связи с очередной утечкой персональных данных комитет Госдумы по информполитике рассчитывает на то, что правительство оперативно внесен в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности за нарушения хранения данных граждан.
«Рассчитываем, что ранее анонсированные Минцифрой инициативы по усилению ответственности за утечки (в том числе введение уголовной ответственности), а также за использование заведомо скомпрометированных баз, появятся уже в осеннюю сессию Госдумы». — отметил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.
При этом, по его словам, позиция была и останется неизменной — недопустимы халатность и желание наживы на пользовательских данных.
«Это должно преследоваться по всей строгости закона. Вот только закон сегодня — увы, недостаточно строг», — констатировал он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты объявили о новой утечке данных у оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК, которая могла коснуться 25 млн пользователей и 30 тыс. контрагентов.