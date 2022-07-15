Мадрид, 15 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. К возможной нехватке газа в Европейском союзе в ближайшие месяцы призывают власти Испании. Об этом 14 июля вечером заявила испанский вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера, её слова приводит пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Европейские страны должны подготовиться к сценарию нехватки газа в ближайшие месяцы», — сказала она.

При этом Рибера уточнила, что Испания не испытывает проблем с безопасностью поставок голубого топлива, однако наряду со своими партнёрами из ЕС создаёт план действий во внештатной ситуации, «чтобы противостоять этому сценарию согласованным образом с нашими соседями и с Еврокомиссией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза, введя санкции против России, выстрелили себе в легкие и теперь задыхаются.