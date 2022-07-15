Париж, 15 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Transavia, бюджетная дочерняя компания Air France, отменяет 30% авиарейсов 15 и 16 июля из-за забастовки, передает BFM TV.

(сс) Falcon® Photography Самолет

Инициатором забастовки стал профсоюз, который представляет бортпроводников и стюардесс Transavia. Профсоюз призвал к забастовке с 13 по 17 июля, чтобы потребовать повышения заработной платы и осудить условия труда экипажей.

Авиакомпания подписала соглашение с тремя профсоюзами, представляющими летный персонал. В частности, профсоюз фиксирует удвоение бонуса за удовлетворенность клиентов с 500 до 1000 евро в год, а также увеличение суммы транспортного бонуса и бонуса за покупательную способность, что эквивалентно «увеличению зарплаты примерно на 5%».

В начале 2023 года будет начато обсуждение постоянного повышения заработной платы.