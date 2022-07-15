Окленд, Новая Зеландия, 15 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Два человека были найдены мертвыми после стрельбы в западной части Окленда (Новая Зеландия). Об этом 15 июля оперативно сообщил телеканал Nine News.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

Сообщается, что полиция отреагировала на выстрелы и сразу же выехала на вызов. По прибытии полицейские обнаружили тела двух человек.

Детектив-инспектор Джон Саттон, ведущий оперативную работу на месте происшествия сказал журналистам, что подозреваемый был взят под стражу после инцидента, и правоохранители уже расследуют факт убийства.

«С ним разговаривают в связи с этими двумя смертями», — сказал Саттон.

Полицейские также отметили в СМИ, что подозреваемый пойман и больше полиция никого не ищет.