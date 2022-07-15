* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 15 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб вечером 14 июля прибыл в Андараб афганской провинции Баглан, чтобы руководить боевыми действиями. Об этом газете «8 Собх» сообщили местные источники.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По их словам, одновременно с визитом министра обороны в Андараб по воздуху также были направлены подкрепления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также три дня назад «Талибы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили сотни боевиков в уезды Хост-ва-Ференг и Андараб провинции Баглан с целью подавления сил Фронта национального сопротивления.