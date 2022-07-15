Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование смерти пациента в больнице Ростова-на-Дону. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Следователь СКР Vnovgorod.sledcom.ru

К руководству ведомства обратилась жительница Ростова-на-Дону, которая считает, что её 40-летний сын умер в лечебном учреждении после «совершения возможных противоправных действий со стороны медицинского персонала».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о проведённых следственных действиях и результатах экспертиз.