Канберра, , 10:27 — REGNUM 15 июля премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте заявил, что на внеочередном заседании Национального кабинета министров Австралии на следующей неделе он будет настаивать на возврате ковид-выплат для работников, теряющих доходы из-за вынужденной самоизоляции. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте CEBIT Australia

Ранее премьер-министр страны Энтони Альбаниз принял решение созвать коллег из штатов и территорий после того, как несколько региональных лидеров выступили с требованием вернуть ковид-выплаты.

Жители Австралии по-прежнему должны изолироваться на семь дней, если у них диагностирован COVID-19, но материальной поддержки от федерального правительства они уже не получают. Выплаты прекратили поступать в начале июля.

Премьер-министр Австралии Альбаниз неоднократно подчеркивал, что это решение его кабинет министров «унаследовал» от предыдущего, поэтому федеральные власти, продолжал он, только исполняют решение прежней администрации.