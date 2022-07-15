Лондон, , 09:16 — REGNUM Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал выбывших из гонки его преемников поддержать любую кандидатуру, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака, сообщает газета Times.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Джонсон провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и выразил мнение, что Сунак не должен стать премьер-министром. Более всего Джонсон симпатизирует главе МИД Лиз Трасс, считают источники.

Газета отмечает, что Сунак одним из первых покинул правительство Джонсона, положив начало его развалу.

«Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость… Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев», — заявил изданию источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Борис Джонсон заявил о своём уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы британского правительства.

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