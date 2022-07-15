Лондон, 15 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал выбывших из гонки его преемников поддержать любую кандидатуру, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака, сообщает газета Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Отмечается, что Джонсон провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и выразил мнение, что Сунак не должен стать премьер-министром. Более всего Джонсон симпатизирует главе МИД Лиз Трасс, считают источники.

Газета отмечает, что Сунак одним из первых покинул правительство Джонсона, положив начало его развалу.

«Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость… Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев», — заявил изданию источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Борис Джонсон заявил о своём уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы британского правительства.

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