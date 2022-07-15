Times: Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать Сунака
Лондон, 15 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал выбывших из гонки его преемников поддержать любую кандидатуру, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака, сообщает газета Times.
Отмечается, что Джонсон провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и выразил мнение, что Сунак не должен стать премьер-министром. Более всего Джонсон симпатизирует главе МИД Лиз Трасс, считают источники.
Газета отмечает, что Сунак одним из первых покинул правительство Джонсона, положив начало его развалу.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Борис Джонсон заявил о своём уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы британского правительства.
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