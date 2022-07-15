Вашингтон, 15 июля 2022, 08:54 — REGNUM Вместо заботы и помощи гражданам собственной страны, которые сталкиваются с рекордным ростом инфляции вместе с увеличением цен на бензин и продукты питания, президент США предпочитает направлять бюджетные средства на военную поддержку «коррумпированного киевского режима». Об этом заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.
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»Джо Байден, во имя демократии, одобрил выделение пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов, не для вас или любого другого американца, а для Украины, — подчеркнул Карлсон. — Джо Байден говорит, эти деньги — это только начало. Это часть нашей бесконечной приверженности финансированию коррумпированного и авторитарного правительства Украины».
Такие действия главы Белого дома Карлсон назвал «позорищем». В качестве примера для сравнения журналист привёл Мексику, где, по его словам, правительство, «находясь в разгаре нарковойны, заботится о своих гражданах лучше, чем Джо Байден о своих».
Карлсон напомнил, что в США инфляция в июне достигла колоссальных 9,1%, что стало самым высоким годовым скачком с 1981 года. Индекс потребительских цен показал, что цены на предметы первой необходимости значительно опережают рост. Цена на газ выросла почти на 60% в годовом исчислении, арендная плата — на 5,6% по сравнению с июнем прошлого года. Продуктыи питания подорожали на 12,2%.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден на посту главы государства принёс много проблем экономике страны. По его словам, реальные доходы падают, а страна стоит «на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции».
Бывший глава Белого дома обвинил действующего президента в резком росте цен на бензин. Он также заявил, что не помнит, когда американцы жили хуже, чем в настоящее время.
Напомним, согласно данным министерства труда США, инфляция в стране в феврале 2022 года в сравнении с этим же месяцем 2021 года составила 7,9%. Это стало «рекордом» более чем за 40 лет истории.