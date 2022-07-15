Пекин, 15 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) поступила заявка Белоруссии на вступление в качестве государства-члена. Об этом 15 июля сообщает телеграм-канале организации.

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«Заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена подала Республика Беларусь», — говорится в информации канала со ссылкой на генсека организации.

Кроме того, в организации рассказали, что завершается процесс предоставления Исламской Республике Иран статуса государства — члена ШОС.