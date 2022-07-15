Брюссель, 15 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Еврокомиссия намерена выделить €1,5 млн на проект по поддержке аппарата народного защитника Грузии, пишет RT.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

Отмечается, что для поиска организации, которая реализует эту инициативу, ЕК объявила тендер.

«Цель (уведомления о намерении заключить контракт) состоит в дальнейшем содействии продвижению и защите прав человека в Грузии путём постоянной поддержки аппарата народного защитника Грузии», — говорится в описании тендера.

Мероприятия в рамках проекта должны будут способствовать «эффективному внедрению и мониторингу мер в области прав человека», а также повысят осведомлённость в этом вопросе, уточняется в описании.

По словам заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, различные институты защиты прав человека зачастую используются как инструменты «мягкой силы».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что Грузия может получить статус кандидата в члены ЕС уже следующем, 2023 году.

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