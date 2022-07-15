Киев, 15 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Посольство Соединенных Штатов в Киеве призвало граждан США, находящихся на Украине, покинуть ее по соображениям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Kholodovsky Посольство США. Киев

Отмечается, что «ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности».

«Посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать на Украину, а тех, кто находится на Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно», — говорится в сообщении.

В посольстве также предостерегли граждан США от нахождения в местах скопления людей и участия в «организованных мероприятиях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ заявили, что американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России путём раздувания мнимой угрозы о применении Вооружёнными силами России биологического оружия.

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