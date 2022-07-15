Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Кампанию по дискредитации России путём раздувания мнимой угрозы о применении Вооружёнными силами (ВС) России биологического оружия продолжают американские СМИ. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба российского посольства в Вашингтоне в своём телеграм-канале.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментарий российского посольства связан с появлением в американских СМИ публикаций с предположениями о том, что Россия, якобы, может использовать на Украине. В частности, подобная публикация появилась в издании The Hill.

«В местных СМИ продолжается кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС РФ биологического оружия. Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады», — сказано в сообщении российского диппредставительства.

При этом в начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга, посвящённого результатам изучения документов США по военно-биологической деятельности на территории Украины, рассказал о планах Вашингтона применить биологические боеприпасы для удара по зерновым культурам СССР в период Корейской войны.

Российское посольство призвало американских экспертов ознакомиться с указанными документами и задуматься над тем, по какой причине США уже много лет препятствуют попыткам представителей международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют разработку «юридически обязывающего протокола к КБТО».