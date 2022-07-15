Брюссель, 15 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Новый транш в размере €500 млн на военную помощь Украине со стороны ЕС будет одобрен 18 июля на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщило 14 июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Кроме того, как рассказали журналистам, на встрече будет обсуждаться новый пакет антироссийских санкций. Ранее о планах ЕС выделить Украине для закупки вооружений еще €500 млн заявлял генсекретарь внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино.

В случае одобрения указанного решения общий объем финансирования закупок оружия для Киева со стороны Брюсселя достигнет €2,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад доставил на Украину уже более 28 тысяч тонн военных грузов.