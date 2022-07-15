Лондон, 15 июля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц может лишиться своего поста, если не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал журналист Дэниел Джонсон в статье для газеты The Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По мнению автора публикации, в немецком обществе зреет недовольство политикой Шольца на фоне острейшего энергетического кризиса, с которым столкнулась страна. Джонсон отметил, что в ФРГ ищут виновных в принятии давнего «катастрофического решения» с отказом от атомных электростанций, а также осуждают действующего канцлера за неумение обеспечить энергетическую безопасность.

Кроме того, журналист также указал на ошибки Шольца во внешней политике. Джонсон выразил мнение о том, что Берлин, пытаясь якобы угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и перестал поддерживать Киев, что нанесло дополнительный ущерб репутации канцлера ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия не будет ослаблять санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине.