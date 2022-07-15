Канкун, Мексика, 15 июля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Контингент мексиканской армии, насчитывающий более 300 военных, прибыл на мексиканский курорт Канкун для усиления безопасности в регионе в связи с наступлением летнего сезона отпусков и ростом насилия в этом районе. Об этом пишет агентство EFE.

Trans World Productions Аэропорт Канкун

Военные будут укреплять безопасность в муниципалитетах северной зоны, где расположены такие туристические центры, как Канкун, Ривьера-Майя и Тулум.

Помимо этого, представители вооружённых сил Мексики будут вести разведывательную работу по пресечению деятельности преступных групп.