Панама, 15 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Президент Панамы Лаурентино Кортисо призвал к «искреннему диалогу», организовав стол переговоров для поиска выхода из кризиса в стране, в котором не приняли участие профсоюзы, которые уже более недели проводят акции протеста и забастовки, требуя изменения уровня прожиточного минимума и многого другого. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) alav Лаурентино Кортисо

«Я не сомневаюсь, что при искреннем диалоге <…> мы сможем продолжать двигаться вперед, исправляя то, что должно быть исправлено», — заявил Кортизо на открытии переговоров.

Диалог с протестующими проходил при посредничестве архиепископа Панамы Хосе Доминго Ульоа.