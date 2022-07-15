Мадрид, , 06:30 — REGNUM Мадридский «Реал» больше не будет подписывать контракты с новыми футболистами в текущее трансферное окно. Об этом 15 июля заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти Светлана Бекетова

«Я могу сказать, что мы больше не планируем новых приобретений. У нас и так всё в порядке», — цитирует Анчелотти портал Managing Madrid.

После завершения сезона 2021/22 «Реал» подписал контракты с немецким защитником Антонио Рюдигером и французским полузащитником Орельеном Тчуамени. Кроме того, в качестве свободных агентов команду покинули полузащитники Гарет Бэйл и Иско и защитник Марсело.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.